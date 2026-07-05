Il Marsiglia ha stabilito il prezzo di Greenwood, con una percentuale sulla futura vendita che blocca offerte da Roma e Atletico. L’esterno inglese, rigenerato in Francia, è il giocatore più richiesto di questa sessione di calciomercato estivo. La cifra richiesta dal club francese è stata comunicata ai potenziali acquirenti, mentre le trattative tra le parti sono in corso. L’operazione coinvolge anche il calciatore, che attende sviluppi sulla sua prossima destinazione.

Il futuro di Mason Greenwood si tinge di giallo, ma soprattutto di cifre da capogiro. L'esterno inglese, rigenerato dalla cura Marsiglia, è l'uomo più desiderato di questa sessione estiva di calciomercato. Ma chi pensava di poter strappare un prezzo di favore al club del presidente Stephane Richard dovrà fare i conti con una realtà ben diversa., Il Marsiglia ha alzato un vero e proprio muro: la valutazione del cartellino è di ben 60 milioni di euro. Una cifra monstre, che l'OM non ha alcuna intenzione di abbassare. Il motivo? Un retroscena di mercato che lega ancora il club francese al Manchester United. Dietro all'intransigenza dei francesi non c'è solo la volontà di fare cassa, ma un accordo blindato siglato a suo tempo con i Red Devils. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Sportmediaset.mediaset.it - Il Marsiglia fissa il prezzo per Greenwood: la percentuale allo United blocca Roma e Atletico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Niente telenovela per Greenwood: la Roma prepara l’offerta unica e fissa l’ultimatum al MarsigliaLa Roma ha deciso di inviare un'offerta unica e fissa al Marsiglia per Greenwood, fissando un ultimatum.

Greenwood alla Juve dal Marsiglia? Spunta la maxi clausola pro Manchester UnitedSi parla di un possibile trasferimento di un calciatore dal Marsiglia alla Juventus, con l’indiscrezione di una maxi clausola che potrebbe favorire...

Temi più discussi: Calciomercato OM, ultimatum shock di Greenwood: Roma o addio entro il 5 luglio; Soulé verso il Borussia Dortmund? La Roma fissa il prezzo e prepara l’assalto a Greenwood; Calciomercato Roma, Dovbyk-Genoa pista complicata: spunta il nome di Aubameyang; Roma-Greenwood, svolta dal Marsiglia: il presidente detta le condizioni.

L’Atletico Madrid ha recapitato una offerta al Marsiglia per Greenwood, stamane. La Roma ha accordo totale con il ragazzo e con il club francese per quanto concerne la parte fissa, ma sta ancora discutendo dei bonus. È corsa a due: non ci sono altre pretend x.com

Roma-Greenwood, svolta dal Marsiglia: il presidente detta le condizioniLe parole del nuovo presidente dell'OM delineano la strategia del club sul mercato: serviranno cessioni, ma i big non partiranno a prezzo di saldo. siamolaroma.it

Qual è il periodo più lungo in cui hai lavorato senza un giorno di riposo? reddit

La Roma accelera per Greenwood: ecco come i giallorossi provano a convincere il MarsigliaLa Roma accelera per Greenwood: al Marsiglia pronta un’offerta con 15-20 milioni subito e il resto a rate prima della clausola da 60 milioni. affaritaliani.it