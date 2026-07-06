Mancata visibilità dell’autovelox | la segnalazione del Comitato Sos 372 Benevento-Caianello

Da anteprima24.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un automobilista ha segnalato di non aver visto l’autovelox installato sulla strada tra Benevento e Caianello, a causa della mancanza di segnalazione adeguata. La segnalazione arriva dal Comitato S.o.S. 372, che evidenzia come i cartelli di avviso siano poco visibili o assenti. La denuncia si concentra sulla scarsa chiarezza delle indicazioni, che può mettere in difficoltà chi percorre quella tratta.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo la nota del comitato Sos 372 Benevento-Caianello “Il Comitato S.o.S. 372 Benevento-Caianello in relazione all’oggetto e alle numerose istanze pervenute dagli utenti della strada, con la presente segnala la mancata visibilità dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità posizionata lungo la S.S. 372 al KM 50+250 dal Comune di Paupisi in direzione Benevento. Difatti, sia l’autovelox che la segnaletica verticale, preposta ad avvisare l’utenza della strada, sono coperti dalla folta vegetazione esistente e gli automobilisti si avvedono della loro presenza solo con l’imminente avvicinamento agli stessi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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