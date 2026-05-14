L’acqua fuoriesce in modo continuo su via Sbarre Centrali | la segnalazione del Comitato di quartiere

Nelle ultime ore, un guasto idrico ha causato un flusso continuo di acqua in via Sbarre Centrali, a Reggio Calabria, nel tratto davanti alla chiesa di San Francesco d’Assisi. La perdita è stata segnalata dal Comitato di quartiere, che ha notato l’acqua che scorre senza interruzioni. Sul posto sono intervenuti i tecnici per valutare la situazione e intervenire sulla condotta danneggiata. La situazione ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali.

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