L’acqua fuoriesce in modo continuo su via Sbarre Centrali | la segnalazione del Comitato di quartiere
Nelle ultime ore, un guasto idrico ha causato un flusso continuo di acqua in via Sbarre Centrali, a Reggio Calabria, nel tratto davanti alla chiesa di San Francesco d’Assisi. La perdita è stata segnalata dal Comitato di quartiere, che ha notato l’acqua che scorre senza interruzioni. Sul posto sono intervenuti i tecnici per valutare la situazione e intervenire sulla condotta danneggiata. La situazione ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali.
Una significativa perdita idrica è stata individuata nelle scorse ore in via Sbarre Centrali, a Reggio Calabria, nel tratto antistante la chiesa di San Francesco d’Assisi. L’acqua fuoriesce dalla sede stradale in modo continuo, generando ristagni e un progressivo deterioramento dell’asfalto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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