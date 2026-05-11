Raddoppio della Telesina il Comitato SoS 372 | Non sono tollerabili ulteriori rinvii

Il Comitato S.o.S. 372 torna a chiedere con fermezza il completamento del raddoppio della strada Telesina, sottolineando che ulteriori ritardi non sono più accettabili. La richiesta arriva in seguito a molteplici rinvii e si basa sulla necessità di migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico. La nota evidenzia come il progetto sia fermo da tempo e sollecita una risposta rapida da parte delle autorità competenti.

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Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del presidente del Comitato “S.o.S. 372 Benevento Caianello”, l’avvocato Maria Pasqualina Renzi. Come è noto, da oramai dieci anni Il Comitato S.o.S. 372 Benevento-Caianello si è fatto promotore delle istanze dei cittadini e degli utenti della “Telesina”, segnalando tutte le criticità dell’arteria all’Anas e alle Istituzioni locali. Nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti vari annunci in merito alla data di inizio dei lavori del primo lotto per il raddoppio della SS 372, dal Km 37+000 (svicolo di San Salvatore Telesino) al Km 60+900 (Svincolo di Benevento), puntualmente disattesi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Raddoppio della Telesina, il Comitato S.o.S. 372: “Non sono tollerabili ulteriori rinvii” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Raddoppio Telesina, il sindaco Coletta (Paupisi): “Opera strategica, già attivati per la viabilità alternativa”Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, interviene in merito agli sviluppi relativi al raddoppio della Strada Statale... Raddoppio Telesina, il sindaco Salvatore Coletta: “Opera strategica, già attivati per la viabilità alternativa”Paupisi: il sindaco Coletta accoglie con entusiasmo il raddoppio della Telesina, tra sicurezza e sviluppo del territorio Il sindaco di Paupisi,... Argomenti più discussi: Aree interne, la sfida dei trasporti. Cascone: Completare lavori linea Valle Caudina, a settembre il raddoppio della Telesina; Ok galleria Rocchetta, balzo in avanti della Tav; Fondo Valle Isclero, nuovi lavori Anas entro giugno; Alta velocità: ultimato scavo galleria Rocchetta, la più lunga del lotto Apice-Hirpinia. Raddoppio Telesina, il Comitato S.O.S. 372 torna all’attacco: Basta rinvii, l’Anas dica quando inizieranno i lavoriNuovo appello del Comitato S.O.S. 372 Benevento-Caianello sul raddoppio della Strada Statale Telesina, opera ritenuta strategica per il Sannio e attesa ormai da anni. Attraverso una lettera aperta i ... ntr24.tv