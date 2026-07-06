maltempo nel lazio previsti rovesci e temporali tra oggi e domani

Nel Lazio sono previsti rovesci e temporali tra oggi e domani a causa di un cambiamento meteorologico. Il Centro Funzionale Regionale ha aggiornato i livelli di allerta e criticità, basandosi sul documento “Previsione Sinottica e QPF” del Dipartimento della Protezione Civile, emesso il 6 luglio 2026. La valutazione indica condizioni di instabilità atmosferica che potrebbero interessare diverse zone della regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato una nuova valutazione dei livelli di allerta e criticità sulla base del documento “Previsione Sinottica e QPF” emesso dal Dipartimento della Protezione Civile il 6 luglio 2026. La previsione indica precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sui settori orientali della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli e localmente moderati. Fenomeni attesi per alcune ore. Il quadro avrà validità dal primo pomeriggio di lunedì 6 luglio per le successive 3-6 ore e dal pomeriggio di martedì 7 luglio per ulteriori 3-6 ore. #Maltempo #Lazio #Temporali #Pioggia #ProtezioneCivile #AllertaMeteo #MeteoLazio #CentroFunzionaleRegionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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