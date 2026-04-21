In arrivo una nuova allerta meteo nel Lazio previsti rovesci e temporali

Un nuovo avviso di criticità è stato emesso per il Lazio e riguarda condizioni meteorologiche avverse a partire da oggi, martedì 21 aprile. Secondo le previsioni, si prevedono rovesci e temporali su diverse zone della regione. Le autorità hanno diffuso l'allerta meteo in seguito alle ultime analisi delle condizioni atmosferiche. Il maltempo interesserà principalmente le aree centrali e settentrionali del territorio.

Torna il maltempo sul Lazio. Sulla base delle previsioni e degli aggiornamenti meteo, le autorità competenti hanno diramato un nuovo avviso di criticità, valido a partire dalla giornata odierna, martedì 21 aprile. Un'ondata di instabilità atmosferica sta per interessare diverse aree del.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Allerta meteo gialla sul Lazio, previsti rovesci e temporali nelle prossime oreIl Centro Funzionale Regionale del Lazio ha diramato in data odierna, mercoledì 15 aprile 2026, un avviso di condizioni meteorologiche avverse che... Leggi anche: Meteo Latina e Lazio: ancora piogge, rischio rovesci o temporali. Nuova allerta Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LA S.S. LAZIO ANNUNCIA POLYMARKET COME NUOVO MAIN SPONSOR; Meteo Italia, svolta da oggi: in arrivo temporali, sabbia sahariana e forte Scirocco; Meteo Latina e Lazio: ancora piogge, rischio rovesci o temporali. Nuova allerta; La Lazio ha un nuovo sponsor sulla maglia: Polymarket. Lazio, paradosso attacco: 40 milioni per un reparto a secco di golRASSEGNA STAMPA - Non è andata finora a buon fine la caccia all’erede di Ciro Immobile. Una missione complessa in partenza, ma tra gli oltre venti gol assicurati ogni stagione e ... lalaziosiamonoi.it Motta, prestazioni decisive e numeri importanti per l’ex Reggiana, il giovane si candida per un ruolo nel futuro biancocelesteMotta, prestazioni decisive e numeri importanti per l’ex Reggiana, il giovane si candida per un ruolo nel futuro biancoceleste La Lazio ha trovato una nuova certezza tra i pali: Edoardo Motta, portier ... lazionews24.com Alla Lazio piace Engels, centrocampista belga del Celtic. facebook Colasanti (Copagri Lazio) si congratula con l’ingegner La Veglia per il progetto sul fiume Lambro premiato al “Lambrogino” x.com