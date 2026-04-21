In arrivo una nuova allerta meteo nel Lazio previsti rovesci e temporali

Da frosinonetoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo avviso di criticità è stato emesso per il Lazio e riguarda condizioni meteorologiche avverse a partire da oggi, martedì 21 aprile. Secondo le previsioni, si prevedono rovesci e temporali su diverse zone della regione. Le autorità hanno diffuso l'allerta meteo in seguito alle ultime analisi delle condizioni atmosferiche. Il maltempo interesserà principalmente le aree centrali e settentrionali del territorio.

Torna il maltempo sul Lazio. Sulla base delle previsioni e degli aggiornamenti meteo, le autorità competenti hanno diramato un nuovo avviso di criticità, valido a partire dalla giornata odierna, martedì 21 aprile. Un'ondata di instabilità atmosferica sta per interessare diverse aree del.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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