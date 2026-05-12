Maltempo nel Lazio scatta l’allerta gialla | previsti temporali anche in provincia di Frosinone

Nella regione Lazio è stata annunciata un’allerta gialla per temporali, emessa dalla Protezione Civile e valida dalla mattina di mercoledì 13 maggio 2026 per le successive 12-18 ore. La criticità riguarda rischi idrogeologici legati alle precipitazioni temporalesche, che interesseranno anche la provincia di Frosinone. Le autorità hanno segnalato la possibilità di precipitazioni intense e di eventi meteorologici avversi nel territorio.

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