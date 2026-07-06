Malore fatale nel sonno Addio all’ex preside Piccioni

Un uomo di 78 anni è morto nel sonno a causa di un malore. La moglie, preoccupata dal fatto che non rispondeva, ha chiamato i soccorsi. L’ex preside, in pensione, è stato dichiarato morto all’arrivo dei paramedici. La notizia ha suscitato commozione nella comunità locale.

Caldarola in lacrime per Sergio Piccioni, preside in pensione, morto ieri a 78 anni. Un malore l’avrebbe colpito nel sonno. La moglie, quando si è accorta che non rispondeva, ha chiamato i soccorsi. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Piccioni lascia la moglie Ivana, maestra in pensione, e i figli Paola e Domenico, titolare dell’edicola e tabaccheria "La Loggia". Una famiglia stimata e benvoluta, a cui la comunità si stringe in questo momento di dolore. Il funerale si svolgerà oggi alle 16, nella chiesa del Beato Francesco, muovendo dalla casa funeraria Rossetti. Tantissimi i messaggi di affetto per lui che in passato, oltre a essere professore di matematica alle medie, era stato anche consigliere comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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