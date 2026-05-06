Malore fatale nel sonno | donna trovata morta dalla figlia adolescente

Una donna di 48 anni è stata trovata morta nel suo appartamento da parte della figlia adolescente nella mattina di oggi. Secondo quanto riferito, la donna era apparentemente deceduta nel sonno, senza segni evidenti di violenza o altre cause apparenti. La scoperta è avvenuta in un contesto di normale routine familiare, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

Una tragedia improvvisa ha scosso la comunità di Sapri nelle prime ore della mattina. Una donna di 48 anni - riporta 105 Tv - è stata trovata senza vita nella propria abitazione dalla figlia adolescente, che ha fatto la drammatica scoperta. Secondo quanto ricostruito, la donna non si sarebbe.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Malore nel sonno, 21enne trovata morta nel lettodi Alessandro Ferro – È morta nel sonno: si è consumata una tragedia a Bojon di Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia. Malore fatale, 46enne trovata morta in casaUna donna di 46 anni, di origini romene, Maricica Banceanu, è stata trovata esanime all’interno della sua abitazione: a stroncarla sarebbe stato un... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elena, studentessa di Alessandria, muore nel sonno per un malore; Malore fatale a letto. Operaio muore a 50 anni. Era padre di due figlie; Riposava nella culla, poi il malore fatale: disposta l'autopsia sul bimbo di 6 mesi morto in casa a Jesi; Vittorio Veneto, malore fatale nel bosco: addio al noto ex primario. Elena, studentessa di Alessandria, muore nel sonno per un maloreElena Lo Giudice, 21 anni, alessandrina, è morta nel sonno mentre si trovava a Bojon di Campolongo Maggiore a casa del fidanzato ... ilpiccolo.net Malore fatale a letto. Operaio muore a 50 anni. Era padre di due figlieLa tragedia nella casa della compagna che era ricoverata in ospedale. Daniele Corvino lascia i genitori anziani, un fratello e una sorella. Oggi i funerali. lanazione.it Tommaso Gravili, cuoco di 52 anni sarebbe morto per un malore fatale. Domani i funerali - facebook.com facebook Dramma prima della festa di Sant’Efisio: donna stroncata da un malore fatale x.com