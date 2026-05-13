Mamma svegliati | la tragica scoperta della figlia piccola 45enne morta per un malore fatale nel sonno

Una donna di 45 anni è deceduta nel sonno a causa di un malore improvviso. La scoperta è stata fatta da una delle sue figlie, che ha tentato di svegliarla senza successo e ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i paramedici, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’autorità giudiziaria ha avviato le verifiche del caso.

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