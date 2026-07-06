Un pensionato di 77 anni è morto dopo essere caduto in una roggia lungo via Santa Croce, in Franciacorta. È stato trovato in un canale di irrigazione che costeggia la strada extraurbana che collega Lodetto a Pedrocca. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di ieri. Non ci sono segni di colluttazione o altri elementi che indichino cause diverse dal malore e dalla caduta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

CAZZAGO SAN MARTINO (Brescia) Tragedia a Cazzago San Martino, in Franciacorta, dove Sergio Begni, un pensionato di 77 anni, è stato rinvenuto nella tarda mattinata di ieri in un canale di irrigazione, che costeggia via Santa Croce, la strada extraurbana che unisce la frazione rovatese di Lodetto alla località Pedrocca di Cazzago San Martino. L’allarme è scattato intorno alle 12.30. A fare la drammatica scoperta è stato un passante che, mentre camminava nei pressi del cimitero di Lodetto, ha notato una figura immobile affiorare dall’acqua. La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente. La richiesta al 112 è stata diramata in pochi secondi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Malore e caduta fatale. Morto in una roggia pensionato di 77 anni

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