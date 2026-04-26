E' morto il poliziotto Francesco Schiavone | fatale un malore a soli 38 anni

Un poliziotto di 38 anni è deceduto a Marano di Napoli a causa di un malore improvviso. La notizia ha suscitato sgomento tra colleghi e amici. La vittima aveva appena iniziato la giornata lavorativa quando si è sentito male, e nonostante i tentativi di soccorso, le sue condizioni si sono aggravate. La scomparsa ha lasciato un vuoto nel corpo di polizia locale, che ora ricorda il collega scomparso.

Lutto nel corpo della polizia per l'improvvisa scomparsa a Marano di Napoli di Francesco Schiavone, morto a 38 anni dopo aver accusato un malore. La scomparsa del poliziotto, in servizio anche presso la Questura di Napoli, ha creato profondo sgomento tra i colleghi.Lascia la moglie e due figli.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Malore improvviso, è morto Francesco SchiavoneUna notizia improvvisa, arrivata come uno strappo netto nella quotidianità, ha lasciato senza parole colleghi, amici e un’intera comunità. Leggi anche: Stroncato da un malore improvviso, Francesco Boi è morto a soli 37 anni Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Marano in lutto per il poliziotto Francesco Schiavone: raccolta fondi per sostenere la sua famiglia; Neonato lasciato nella Culla per la vita, la madre: Non possiamo darti serenità; Attentato a Trump, spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: L'attentatore aveva diverse armi, voleva uccidere; Crans-Montana, Meloni: Ignobile la richiesta della Svizzera di far pagare all'Italia il rimborso delle spese mediche, la respingeremo. Morto il poliziotto Francesco Schiavone, malore fatale a 38 anni: Marano si stringe attorno alla famigliaDolore a Marano per la scomparsa di Francesco Schiavone Profondo cordoglio a Marano per la prematura e improvvisa scomparsa di ... infodifesa.it Morto Francesco Schiavone, poliziotto della Squadra Mobile di Napoli: aveva 38 anni. Lascia moglie e due figliLa notizia è arrivata questa mattina, improvvisamente. Un uomo in divisa, stimato dai colleghi, un padre di famiglia. I corridoi della Questura sono silenziosi. Ci sono notizie che arrivano senza prea ... alphabetcity.it È morto Francesco Schiavone - facebook.com facebook