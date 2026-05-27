Rogo fatale in un terreno a Torrevecchia Teatina | morto un uomo di 77 anni
Un uomo di 77 anni è morto in un incendio scoppiato questa mattina in un terreno vicino alla sua abitazione, lungo via Vaschiola, a Torrevecchia Teatina. L’incendio si è sviluppato in un’area situata vicino al confine con Francavilla al Mare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di soccorso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.
Tragedia nella mattinata di oggi a Torrevecchia Teatina dove un pensionato di 77 anni ha perso la vita nell'incendio in un terreno vicino alla sua abitazione, in via Vaschiola, quasi al confine con Francavilla al Mare.La vittima è Quintino Proietti, proprietario del terreno agricolo. Da una prima. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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