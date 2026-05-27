Rogo fatale in un terreno a Torrevecchia Teatina | morto un uomo di 77 anni

Notizia in breve

Un uomo di 77 anni è morto in un incendio scoppiato questa mattina in un terreno vicino alla sua abitazione, lungo via Vaschiola, a Torrevecchia Teatina. L’incendio si è sviluppato in un’area situata vicino al confine con Francavilla al Mare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di soccorso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.