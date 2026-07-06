Maglia Napoli centenario svelata la prima divisa | il significato quanto costa e quando sarà disponibile
La prima maglia del Napoli per il centenario è stata presentata sui social dal club alle 10 di stamattina. La divisa è stata annunciata con un post ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla disponibilità o sul prezzo. La maglia rappresenta l’abbigliamento principale per la stagione in corso. Non sono stati forniti altri elementi riguardanti il design o le caratteristiche tecniche.
La nuova prima maglia del Napoli dell'anno del centenario è stata svelata sui social da parte del club. Alle ore 10 con un post il club ha ufficializzato la nuova divisa per la stagione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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Maglia Napoli centenario, la presentazione della nuova maglia
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