Maglia Napoli centenario svelata la prima divisa | il significato quanto costa e quando sarà disponibile

Notizia in breve

La prima maglia del Napoli per il centenario è stata presentata sui social dal club alle 10 di stamattina. La divisa è stata annunciata con un post ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla disponibilità o sul prezzo. La maglia rappresenta l’abbigliamento principale per la stagione in corso. Non sono stati forniti altri elementi riguardanti il design o le caratteristiche tecniche.