La maglia centenario del Napoli, modello 2026-27, presenta una patch “Authentic” con chip NFC. Inquadrando la patch con uno smartphone compatibile, si può verificare l’autenticità del capo e accedere a contenuti esclusivi. La presenza del chip permette di distinguere facilmente la maglia originale da eventuali imitazioni. La patch è applicata sulla parte superiore della maglia, evidenziando la funzionalità di verifica integrata.

La maglia Home 202627 del Napoli integra un sistema di verifica tramite chip NFC applicato sulla patch “Authentic”: inquadrando con lo smartphone, i tifosi accedono a contenuti esclusivi e ricevono la conferma di autenticità del capo. Napoli centenario: come riconoscere la maglia autentica con il chip NFC. Il Napoli ha introdotto una soluzione tecnologica innovativa per combattere il mercato dei falsi. La patch “Authentic” contiene un microchip NFC che, una volta inquadrato con il telefono, reindirizza automaticamente allo store ufficiale del club. Se il collegamento funziona correttamente, sullo schermo appare il messaggio: “Complimenti, hai acquistato una maglia Authentic. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Maglia centenario Napoli: come riconoscere se è autentica e cosa succede inquadrando la patch

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