la nuova maglia del napoli per il centenario ecco dove comprarla e da quando

La maglia del Napoli per il Centenario, denominata Home 202627, è stata presentata ufficialmente dalla società calcistica. È stata ideata in collaborazione con EA7, come avviene da sei anni, e ha come direttrice creativa Valentina De Laurentiis. L’evento di presentazione ha visto coinvolgimento diretto di un rappresentante del club. La nuova maglia celebra i cento anni del club e sarà disponibile per l’acquisto a partire da una data ancora da comunicare.

È stata svelata la nuova maglia Napoli del Centenario, la Home 202627 che accompagna i cento anni del club. Presentata ufficialmente dalla SSC Napoli, con De Laurentiis protagonista dell’evento, è realizzata per il sesto anno consecutivo in collaborazione con EA7, con la direzione creativa di Valentina De Laurentiis. La maglia Napoli del Centenario: simboli e colore. L’elemento centrale è il crest celebrativo posizionato sul cuore, che racchiude quattro simboli: il ritorno del Corsiero del Sole (il primo emblema del club, scelto nel 1926 dal presidente Giorgio Ascarelli), il numero 100 per i cento anni di storia, il simbolo dell’ infinito (l’amore senza tempo tra la città e la squadra) e l’attuale logo SSC Napoli, a rappresentare il presente internazionale del club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Napoli, ecco la maglia del Centenario: il Corsiero del Sole torna simbolo del clubLa nuova maglia Home 2026-27 del Napoli presenta il ritorno del simbolo del Corsiero del Sole, che sarà il principale elemento grafico.

Napoli, oggi alle 15 la presentazione della nuova maglia del Centenario (con il Corsiero del Sole)Alle 15, il Napoli presenterà la maglia ufficiale per la stagione 2026-27, in occasione del Centenario del club, che si celebrerà l’1 agosto.

Temi più discussi: Centenario Napoli, inizia lo show: lunedì la nuova maglia, il 10 luglio la campagna abbonamenti; Il Napoli apre il programma per il Centenario: nuovo logo e celebrazioni con eventi anche all'estero; Napoli, inizia la stagione del centenario: il programma degli eventi e presto la nuova maglia azzurra; SSC NAPOLI, ANTICIPAZIONI SULLA MAGLIA 2026-2027: CAMBIA IL LOGO SULLA DIVISA HOME.

Conferenza stampa di presentazione della nuova maglia del Napoli 2026-2027. Aurelio De Laurentiis ha lungamente parlato nel corso dell'evento dedicato alla stampa: Senza le giuste strutture non possiamo più essere competitivi x.com

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