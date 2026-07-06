Maglia centenario Napoli | quanto costa e come acquistarla

Da spazionapoli.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La maglia centenario del Napoli, realizzata per celebrare i 100 anni del club, è disponibile con tecnologia NFC integrata e presenta un colore esclusivo chiamato Centenary Blue. La divisa Home 2026-2027 è stata lanciata con un design che rende omaggio a un secolo di storia del club. Il prezzo e le modalità di acquisto non sono stati specificati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Napoli ha lanciato la divisa Home 2026-2027, celebrando i 100 anni del club con la tecnologia NFC integrata e il colore Centenary Blue esclusivo. Maglia Napoli Centenario: il design che omaggia un secolo. L’azzurro cambia tonalità per questa stagione. La nuova maglia Home Authentic 20262027 abbandona le sfumature tradizionali e introduce il Centenary Blue, una colorazione pensata per reinterpretare l’identità storica del club partenopeo attraverso uno stile elegante e moderno. Sul petto spicca il logo ufficiale del Centenario, accompagnato dai marchi EA7 e MSC integrati nel design. Il retro collo riporta la scritta “Partenopei”, tributo diretto alle radici della città. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

maglia centenario napoli quanto costa e come acquistarla
© Spazionapoli.it - Maglia centenario Napoli: quanto costa e come acquistarla
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Maglia Napoli centenario, la presentazione della nuova maglia

Video Maglia Napoli centenario, la presentazione della nuova maglia

Notizie e thread social correlati

Maglia Napoli centenario, svelata la prima divisa: il significato, quanto costa e quando sarà disponibileLa prima maglia del Napoli per il centenario è stata presentata sui social dal club alle 10 di stamattina.

Leggi anche: Centenario Napoli, maglia celebrativa e festa il 1° agosto

Temi più discussi: Centenario Napoli, inizia lo show: lunedì la nuova maglia, il 10 luglio la campagna abbonamenti; Il Napoli apre il programma per il Centenario: nuovo logo e celebrazioni con eventi anche all'estero; Napoli, è il giorno della maglia del centenario. Alle 15 la presentazione; Napoli, parte oggi il centenario: l'1 agosto evento in città con i tifosi. Lunedì la presentazione della nuova maglia.

maglia centenario napoli quantoMaglia Napoli centenario in vendita: quanto costa e dove acquistarlaLa Maglia Gara Home Authentic 2026/2027 della SSC Napoli nasce per celebrare un secolo di calcio, passione e appartenenza. L’esclusiva colorazione Centenary Blue rende omaggio ai 100 anni del club, re ... msn.com

maglia centenario napoli quantoMaglia Napoli centenario, svelata la prima divisa: il significato, quanto costa e quando sarà disponibileLa nuova prima maglia del Napoli dell'anno del centenario è stata svelata sui social da parte del club. Alle ore 10 con un post il club ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web