Maglia centenario Napoli | quanto costa e come acquistarla

La maglia centenario del Napoli, realizzata per celebrare i 100 anni del club, è disponibile con tecnologia NFC integrata e presenta un colore esclusivo chiamato Centenary Blue. La divisa Home 2026-2027 è stata lanciata con un design che rende omaggio a un secolo di storia del club. Il prezzo e le modalità di acquisto non sono stati specificati.

Il Napoli ha lanciato la divisa Home 2026-2027, celebrando i 100 anni del club con la tecnologia NFC integrata e il colore Centenary Blue esclusivo. Maglia Napoli Centenario: il design che omaggia un secolo. L’azzurro cambia tonalità per questa stagione. La nuova maglia Home Authentic 20262027 abbandona le sfumature tradizionali e introduce il Centenary Blue, una colorazione pensata per reinterpretare l’identità storica del club partenopeo attraverso uno stile elegante e moderno. Sul petto spicca il logo ufficiale del Centenario, accompagnato dai marchi EA7 e MSC integrati nel design. Il retro collo riporta la scritta “Partenopei”, tributo diretto alle radici della città. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Maglia Napoli centenario, la presentazione della nuova maglia

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