Lorenzo Magli ha vinto la 64ª edizione del Giro delle Valli Aretine, corsa in Toscana. Il corridore del Team Hopplà Firenze ha bissato il successo del 2024, dopo che l’edizione del 2025 era stata annullata. La gara, valida come 18° Trofeo Rosini Impianti, si è svolta sulle strade aretine. Magli ha tagliato il traguardo in prima posizione, confermando il suo risultato precedente.

Lorenzo Magli scrive ancora il suo nome nell’albo d’oro del Giro delle Valli Aretine. Il corridore del Team Hopplà Firenze ha conquistato la 64ª edizione della classica aretina, valida come 18° Trofeo Rosini Impianti, bissando il successo ottenuto nel 2024 dopo l’interruzione della manifestazione nel 2025. La gara, riservata alle categorie Elite e Under 23, ha visto al via 155 atleti e ha presentato una novità significativa: partenza e arrivo sono stati spostati a Vitiano, lasciando per la prima volta Rigutino dopo tante edizioni. La corsa si è sviluppata su 161 chilometri affrontati a un ritmo sostenuto, nonostante le alte temperature. La giornata è stata segnata anche dal ritiro del campione toscano Elite Bozicevich, costretto ad abbandonare dopo una caduta. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Magli concede il bis: il Giro delle Valli Aretine parla ancora toscano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Magli conquista il Giro delle Valli Aretine. Volata perfetta e splendido bis a VitianoLorenzo Magli ha vinto nuovamente il Giro delle Valli Aretine, conquistando la volata finale a Vitiano.

Splendido bis di Lorenzo Magli nel Giro delle Valli Aretine numero 64Il 6 luglio 2026 si è svolto il 64° Giro delle Valli Aretine, con 155 atleti iscritti nelle categorie Elite e Under 23.

Temi più discussi: Lorenzo Magli concede il bis al Giro delle Valli Aretine: trionfo in volata nella 64ª edizione; Valli Aretine, Moser nel 1972, Argentin nel 1980. Pantani terzo nel 1991; Palazzo Taglieschi Anghiari, la prima domenica del mese è ad ingresso gratuito.

Splendido bis di Lorenzo Magli nel Giro delle Valli Aretine numero 64Il 18esimo trofeo Rosini Impianti, per Elite e Under 23 con ben 155 atleti al via e la novità della partenza ed arrivo a Vitiano invece che a Rigutino ... lanazione.it

Magli conquista il Giro delle Valli Aretine. Volata perfetta e splendido bis a VitianoDopo una gara combattuta il ciclista del Team Hopplà ha regolato gli avversari con un allungo decisivo a pochi metri dal traguardo . lanazione.it