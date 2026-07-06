Splendido bis di Lorenzo Magli nel Giro delle Valli Aretine numero 64
Il 6 luglio 2026 si è svolto il 64° Giro delle Valli Aretine, con 155 atleti iscritti nelle categorie Elite e Under 23. La partenza e l’arrivo sono stati spostati a Vitiano, anziché a Rigutino. Durante la gara, Lorenzo Magli ha ottenuto un doppio successo, vincendo due volte. La competizione ha visto una partecipazione numerosa, con un percorso che ha interessato le aree circostanti.
Arezzo, 6 luglio 2026 – , 18esimo trofeo Rosini Impianti, per Elite e Under 23 con ben 155 atleti al via e la novità della partenza ed arrivo a Vitiano invece che a Rigutino. Il corridore toscano dell'Hopplà Firenze si era già imposto in questa classica nel 2024, poi l'anno scorso lo stop e la gara è ripresa nel 2026. Ritmi notevoli fin dall'inizio nonostante il caldo. Purtroppo costretto al ritiro per una caduta il campione toscano Elite Bozicevich. Dopo il passaggio da Arezzo, sullo Scopetone passava in testa Buti, poi sulla Foce era la volta di Monister. Sulla salita più dura di giornata, verso la splendida Cortona dal versante del Sodo, attacco di Burani dell'Hopplà che passava da solo al gran premio della montagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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