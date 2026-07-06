splendido bis di lorenzo magli nel giro delle valli aretine numero 64

Notizia in breve

Il 6 luglio 2026 si è svolto il 64° Giro delle Valli Aretine, con 155 atleti iscritti nelle categorie Elite e Under 23. La partenza e l’arrivo sono stati spostati a Vitiano, anziché a Rigutino. Durante la gara, Lorenzo Magli ha ottenuto un doppio successo, vincendo due volte. La competizione ha visto una partecipazione numerosa, con un percorso che ha interessato le aree circostanti.