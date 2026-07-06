Lorenzo Magli ha vinto nuovamente il Giro delle Valli Aretine, conquistando la volata finale a Vitiano. L’atleta del Team Hopplà ha ottenuto il secondo successo consecutivo, dopo aver già trionfato nell’edizione 2024 con la Mastromarco Sensi Nibali. La gara si è conclusa con una volata perfetta, confermando il suo talento nelle tappe di chiusura.

Porta ancora il nome di Lorenzo Magli il Giro delle Valli Aretine. L’atleta del Team Hopplà infatti aveva già trionfato nella corsa ciclistica per Elite e Under 23 e aveva vinto anche nell’edizione 2024 indossando i colori della Mastromarco Sensi Nibali. L’ultima edizione prima dello stop dello scorso anno. Una vittoria frutto di una volata perfetta al termine di una gara che ha regalato emozioni e continui avvicendamenti in testa al gruppo. La partenza di questa 64esima edizione è stata anche l’occasione per inaugurare la nuova sede della Rosini Impianti. Ben 155 i partenti che da Vitiano sono andati in direzione Castiglion Fiorentino, Manciano, Cesa, Monte San Savino, affrontando l’ascesa verso Lucignano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Magli conquista il Giro delle Valli Aretine. Volata perfetta e splendido bis a Vitiano

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