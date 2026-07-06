Maggiori dettagli su Persona 6 | questa volta vedremo più horror?

Atlus ha pubblicato la descrizione ufficiale di Persona 6 su vari store, rivelando un’atmosfera più oscura rispetto ai precedenti titoli. Il trailer aveva già lasciato intuire un tono più cupo, e ora i dettagli confermano un’atmosfera horror. La descrizione indica elementi di tensione e un mood più inquietante, in linea con questa nuova direzione. La data di uscita non è stata ancora annunciata.

Atlus, la casa di sviluppo nota per la saga Persona e Shin Megami Tensei, ha appena pubblicato la descrizione ufficiale di Persona 6 su vari store. Anche se il trailer ci ha già dato modo di assaporare un pizzico dell’atmosfera, con gli ulteriori dettagli possiamo dire con maggior certezza che il prossimo titolo porta con sé un’ondata di oscurità. Cosa sappiamo per ora di Persona 6?. Parliamo sempre di pochi dettagli che, pur uniti insieme, non ci consentono di disegnare un quadro completo. Ciononostante, la descrizione fornita da Atlus sia su PlayStation che su Xbox Store riescono a confermare la presenza di alcuni elementi horror. Nel complesso appare come diverso dal recente capitolo e sicuramente più tetro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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