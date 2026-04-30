La NASCAR Cup Series torna in Texas questo fine settimana, ma questa volta si svolge su un circuito ovale situato a Fort Worth. La gara rappresenta un’occasione per i piloti di affrontare un tracciato diverso rispetto alle piste tradizionali. L’evento si svolge in un contesto di grande attesa e interesse tra gli appassionati di motorsport. La competizione si svolge su un ovale, caratteristica distintiva di questa tappa nel calendario della stagione.

La NASCAR Cup Series torna questo weekend in Texas, questa volta però all’intero dell’ovale che sorge in quel di Fort Worth. Un nuovo round all’interno di un catino da 1 miglio e mezzo è all’orizzonte per i protagonisti della Cup Series, la prima prova di un intenso mese di maggio. Chase Elliott (2024), William Byron (2023), Tyler Reddick (2022), Kyle Larson (2021), Kyle Busch (2020), Joey Logano (2025) hanno vinto nella storia questa competizione che originariamente si disputava in autunno ed era valida per i precedenti Playoffs. Gli organizzatori hanno deciso di ridurre il numero di eventi presso il Texas Motor Speedway e di disputare in Texas una competizione all’interno del ‘Circuit of The Americas’ che annualmente accoglie la F1 ed il Motomondiale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NASCAR: ritorno in Texas, questa volta però su ovale

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