Persona 6 | Nuovi Leak su Personaggi e Data di Uscita — Tutti i Dettagli Confermati

Sono stati diffusi nuovi leak riguardanti Persona 6, il prossimo capitolo della popolare serie RPG. Le informazioni includono dettagli su alcuni personaggi che saranno disponibili nel gioco e una data di uscita stimata. Le fughe di notizie sono arrivate nelle ultime ore, alimentando le attese tra i fan. Finora, nessuna conferma ufficiale da parte della casa di sviluppo.

Persona 6 potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo. Nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli sull’atteso sequel della serie RPG più amata di Atlus, con informazioni su nuovi personaggi giocabili e una data di uscita stimata. Cos’è Persona 6? (Per i curiosi) Persona 6 sarà il prossimo capitolo principale della serie Persona, uno dei franchise RPG più celebri del Giappone. La serie è sviluppata da Atlus e pubblicata da Sega. I giochi Persona combinano vita scolastica simulata, costruzione di relazioni sociali e combattimenti a turni con creature chiamate “Persona”. Il capitolo più recente, Persona 5 Royal, è considerato uno dei migliori RPG di tutti i tempi e ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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Persona 6 HAS LEAKED! New Main Character and RELEASE DATE!

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