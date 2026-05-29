Il Teatro Giuseppe Verdi di Salerno ospita uno dei capolavori più amati del repertorio operistico internazionale. Venerdì 29 maggio e domenica 31 maggio 2026 andrà in scena Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, in un nuovo allestimento prodotto dallo stesso teatro cittadino. L’opera buffa in due atti sarà proposta in due appuntamenti: venerdì alle ore 21 e domenica alle ore 18, sotto la direzione musicale del maestro Daniel Oren, alla guida dell’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno. Un nuovo allestimento per il capolavoro di Rossini. La produzione porta la firma del Teatro Verdi di Salerno, con la regia di Riccardo Canessa, le scene e i costumi curati da Alfredo Troisi. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Il Barbiere di Siviglia al Teatro Verdi di Salerno: Rossini protagonista nel weekend

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IL BARBIERE DI SIVIGLIA Rossini – Warsaw Chamber Opera

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