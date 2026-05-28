Rossini a Salerno | al Teatro Verdi il Barbiere di Siviglia

Da salernotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Teatro Giuseppe Verdi di Salerno porta in scena Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini in due appuntamenti: venerdì 29 maggio alle 21:00 (Turno A) e domenica 31 maggio alle 18:00 (Turno B). Si tratta di un nuovo allestimento prodotto dallo stesso Teatro Verdi, con la regia di Riccardo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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