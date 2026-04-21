Egitto trovano un frammento dell’Iliade dentro una mummia | Scoperta senza precedenti

Durante uno scavo nel deserto di El-Bahnasa, in Egitto, i ricercatori hanno scoperto un frammento dell’Iliade all’interno di una mummia di oltre 2.000 anni. La scoperta è avvenuta durante un lavoro di routine e rappresenta un episodio senza precedenti nel settore archeologico. Il frammento, conservato tra le mummie della regione, è stato analizzato dagli esperti, che stanno studiando le sue caratteristiche e il suo possibile significato storico.

Le scoperte archeologiche non smettono di farci sognare e l’ultima meraviglia sembra quasi uscita da un film: i ricercatori a El- Bahnasa, nella zona centrale dell’Egitto, hanno avviato uno scavo nel deserto e mentre hanno aperto una mummia di oltre 2.000 anni fa hanno trovato al suo interno un frammento dell’Iliade di Omero avvolto assieme ai resti. Si tratta della missione archeologica di Oxyrhynchus dell’Università di Barcellona. Il processo di mummificazione, risalente a circa 1.600 anni fa. Archeologia, frammenti dell’Iliade in una mummia egizia. Il frammento dell'”Iliade” di Omero rinvenuto all’interno di una mummia di epoca romana segna una scoperta definita dagli archeologi come “senza precedenti” nella storia della disciplina.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Egitto, trovano un frammento dell’Iliade dentro una mummia: “Scoperta senza precedenti” Notizie correlate La mummia con la passione per Omero, un frammento dell’“Iliade” scoperto in una mummia. È senza precedentiUna scoperta che riscrive, almeno in parte, il rapporto tra cultura greca e rituali funerari egizi emerge dagli scavi condotti ad Al Bahnasa,... Un frammento dell’Iliade dentro una mummia: la scoperta che riscrive i confini del mondo anticoRoma, 20 aprile 2026 – Un frammento dell’Iliade nascosto dentro una mummia egizia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Archeologi spagnoli trovano in Egitto una mummia con un frammento dell'Iliade di Omero; Un frammento dell’Iliade dentro una mummia: la scoperta che riscrive i confini del mondo antico; Egitto, un papiro svela 30 versi inediti di Empedocle: cosa contengono; Il papiro dell’Iliade nascosto in una mummia: nuova scoperta sorprendente in Egitto. Egitto, un papiro dell'Iliade trovato in una mummia: la scoperta che riscrive la storiaUn papiro dell'«Iliade» di Omero è stato rinvenuto all’interno di una mummia di epoca romana in Egitto, segnando una scoperta definita dagli archeologi ... ilmessaggero.it Archeologi spagnoli trovano in Egitto una mummia con un frammento dell'Iliade di OmeroUna missione ispano-egiziana a Ossirinco, l'odierna Al Bahnasa, ha portato alla luce un complesso funerario romano con papiri, mummie decorate e tavole d'oro, tra cui un testo del poema epico di Omero ... msn.com Stop immediato agli spettacoli con animali negli hotel e nei villaggi turistici in Egitto: una circolare vieta ogni forma di intrattenimento, senza tempi di adeguamento. Dietro la decisione, però, non c’è solo la tutela delle persone ma anche un aspetto che riguard facebook Egitto: rifugiati sudanesi e siriani sempre più perseguitati Mancati rinnovi dei permessi, arresti, rastrellamenti e deportazioni L’attivista egiziano Nour Khalil denuncia una “punizione collettiva” per rifugiati e richiedenti asilo, foraggiata dalle politiche di controllo x.com