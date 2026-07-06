Francesca Fagnani ha annunciato su Instagram la morte della sua cagnolina Bice, un cavalier king. La conduttrice condivide il dolore per la perdita dell’animale, che spesso appare sui social insieme a un altro suo cane. La notizia è stata comunicata tramite una story sulla piattaforma social.

Con una story su InstagramFrancesca Fagnani annuncia, con grande dolore, la perdita della sua cagnolina Bice.La conduttrice ha, insieme adEnrico Mentana, due cavalier king che spesso appaiono sui social. Inoltre la conduttrice negli spin-off di Belve dove intervista gente comune spesso porta con sé le sue cagnoline. Francesca oggi però annuncia un brutto lutto sui social e subito dopo anche Mentana commenta la triste perdita. Sui social con queste parole Francesca Fagnani ha annunciato la morte della sua cagnolina:“Oggi la nostra amata cagnolina Bice se n’è andata. Il dolore è profondo e personale. Ci tengo però a ringraziare tutto lo staff e tutti i medici di AniCura Policlinico Veterinario Roma Su che hanno fatto il possibile e oltre per salvarla, con l’amore che solo chi sceglie questo lavoro per missione sa donare”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francesca Fagnani in lutto: è morta la sua cagnolina Bice

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Dolore troppo grande per Francesca Fagnani, il lutto colpisce la giornalista: addio a BiceFrancesca Fagnani ha annunciato la morte di Bice, una delle cagnoline che da anni condivideva con il compagno.

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