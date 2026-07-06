Lutto nella musica addio a Lauren Bennett | la voce di Party Rock Anthem muore a 37 anni

La cantante britannica Lauren Bennett è morta all’età di 37 anni. La notizia è stata comunicata dalle sue compagne di gruppo sui social, senza ulteriori dettagli sulle cause. Bennett era nota per aver partecipato alla registrazione di “Party Rock Anthem” degli LMFAO nel 2011 e per aver fatto parte delle G.R.L. La notizia ha suscitato cordoglio tra i fan e nel mondo della musica.

Lauren Bennett, cantante britannica diventata famosa con Party Rock Anthem degli LMFAO nel 2011 e con le G.R.L., è morta a 37 anni. L’annuncio è arrivato dalle sue compagne di gruppo sui social. C’è una canzone che, nel 2011, era ovunque. In radio, nei club, nelle palestre, nei centri commerciali. Una di quelle che non si potevano ignorare. Party Rock Anthem degli LMFAO con Lauren Bennett e GoonRock è stata uno dei fenomeni pop più travolgenti del decennio. E quella voce, inconfondibile nel ritornello, apparteneva a lei. Lauren Bennett è morta a 37 anni. La notizia è stata annunciata il 6 luglio 2026 dalle sue compagne delle G.R.L. – Natasha Slayton, Emmalyn Estrada e Paula van Oppen – con un messaggio condiviso sui social pieno di dolore e affetto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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