Anan Khalaili ha chiesto di essere liberato dall'Union SG per poter passare all'Inter, esprimendo la volontà di unirsi ai nerazzurri. La richiesta è stata accompagnata da un messaggio pubblico, in cui ha urlato di voler andare all’Inter. Nel frattempo, si fa strada anche l’interesse del Como, che ha mostrato interesse per il centrocampista. Khalaili sta valutando le offerte e le trattative sono in corso.

Anan Khalaili si avvicina all'Inter un tassello alla volta. Prima l'accordo con l'entourage, poi il Napoli (primo a fiondarsi sull'esterno destro arabo-israeliano) distratto dalle cessioni che quindi ha messo l'affare in standby, in seguito l'apertura ufficiale della trattativa con l'Union Saint-Gilloise e ieri l'amichevole saltata dal giocatore per un problemino fisico che però nasconde più che altro la conferma che il giocatore è indirizzato verso i nerazzurri., Lui, Khalaili, ha già fatto saper al club belga di volere l'Inter e ha chiesto di essere liberato in fretta, cosa che gradirebbe pure... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - L'urlo di Khalaili all'Union SG: "Liberatemi per l'Inter". Ma spunta l'onnipresente Como

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