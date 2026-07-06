L' urlo di Khalaili all' Union SG | Liberatemi per l' Inter Smentita l' ombra del Como

Anan Khalaili ha urlato di essere liberato per poter passare all'Inter. La sua richiesta è stata rivolta all'Union SG, squadra in cui attualmente gioca. In precedenza, Khalaili aveva raggiunto un accordo con l'entourage, e il Napoli si era fatto avanti come possibile destinazione. La notizia ha escluso che ci siano stati sviluppi legati al Como. La situazione rimane in evoluzione e non ci sono ancora conferme ufficiali.

Anan Khalaili si avvicina all'Inter un tassello alla volta. Prima l'accordo con l'entourage, poi il Napoli (primo a fiondarsi sull'esterno destro arabo-israeliano) distratto dalle cessioni che quindi ha messo l'affare in standby, in seguito l'apertura ufficiale della trattativa con l'Union Saint-Gilloise e ieri l'amichevole saltata dal giocatore per un problemino fisico che però nasconde più che altro la conferma che il giocatore è indirizzato verso i nerazzurri., Lui, Khalaili, ha già fatto saper al club belga di volere l'Inter e ha chiesto di essere liberato in fretta, cosa che gradirebbe pure... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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L'urlo di Khalaili all'Union SG: "Liberatemi per l'Inter". Ma spunta l'onnipresente ComoAnan Khalaili ha chiesto di essere liberato dall'Union SG per poter passare all'Inter, esprimendo la volontà di unirsi ai nerazzurri.

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