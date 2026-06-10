Calciomercato Napoli | accordo con Khalaili ma l’Union SG spara alto Resta in piedi un’alternativa mentre a centrocampo…

Il Napoli ha raggiunto un accordo con il giocatore Khalaili, ma l’Union Saint-Gilloise ha richiesto una cifra elevata. Resta in piedi un’alternativa per il centrocampo, anche se non sono stati forniti dettagli specifici.

Calciomercato Napoli: è stato raggiunto un accordo con Khalaili ma l’Union Saint-Gilloise spara alto. Qual è l’alternativa. Il Napoli ha raggiunto un’intesa di massima con Anan Khalaili, talentuoso laterale destro di ventuno anni attualmente in forza all’ Union Saint-Gilloise. Il promettente talento israeliano ha vissuto una stagione straordinaria, conquistando sia il campionato che la coppa in Belgio, e mettendosi in grande luce in Champions League con tre reti all’attivo, di cui una siglata contro l’Atalanta. Se l’affare dovesse concretizzarsi, il ragazzo diverrebbe in assoluto il calciatore più costoso della storia del suo Paese. Tuttavia, le richieste economiche del club belga sono attualmente molto alte: la valutazione iniziale per cederlo è di 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Il Napoli in trattativa per Anan Khalaili accordo imminente

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