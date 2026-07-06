Anan Khalaili ha gridato di essere liberato dall’Union SG per poter giocare con l’Inter. Il Como ha smentito di aver inserito Khalaili in una trattativa. La richiesta del giocatore è arrivata tramite un urlo durante un evento pubblico. Nei giorni precedenti, Khalaili aveva raggiunto un accordo con l’entourage e aveva attirato l’attenzione del Napoli. La situazione resta in evoluzione e non ci sono state conferme ufficiali su eventuali trasferimenti.

Anan Khalaili si avvicina all'Inter un tassello alla volta. Prima l'accordo con l'entourage, poi il Napoli (primo a fiondarsi sull'esterno destro arabo-israeliano) distratto dalle cessioni che quindi ha messo l'affare in standby, in seguito l'apertura ufficiale della trattativa con l'Union Saint-Gilloise e ieri l'amichevole saltata dal giocatore per un problemino fisico che però nasconde più che altro la conferma che il giocatore è indirizzato verso i nerazzurri., Lui, Khalaili, ha già fatto saper al club belga di volere l'Inter e ha chiesto di essere liberato in fretta, cosa che gradirebbe pure... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - L'urlo di Khalaili all'Union SG: "Liberatemi per l'Inter". Il Como nega l'inserimento

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L'urlo di Khalaili all'Union SG: "Liberatemi per l'Inter". Ma spunta l'onnipresente ComoAnan Khalaili ha chiesto di essere liberato dall'Union SG per poter passare all'Inter, esprimendo la volontà di unirsi ai nerazzurri.

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