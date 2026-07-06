L' urlo di Khalaili all' Union SG | Liberatemi per l' Inter Il Como nega l' inserimento
Anan Khalaili ha gridato di essere liberato dall’Union SG per poter giocare con l’Inter. Il Como ha smentito di aver inserito Khalaili in una trattativa. La richiesta del giocatore è arrivata tramite un urlo durante un evento pubblico. Nei giorni precedenti, Khalaili aveva raggiunto un accordo con l’entourage e aveva attirato l’attenzione del Napoli. La situazione resta in evoluzione e non ci sono state conferme ufficiali su eventuali trasferimenti.
Anan Khalaili si avvicina all'Inter un tassello alla volta. Prima l'accordo con l'entourage, poi il Napoli (primo a fiondarsi sull'esterno destro arabo-israeliano) distratto dalle cessioni che quindi ha messo l'affare in standby, in seguito l'apertura ufficiale della trattativa con l'Union Saint-Gilloise e ieri l'amichevole saltata dal giocatore per un problemino fisico che però nasconde più che altro la conferma che il giocatore è indirizzato verso i nerazzurri., Lui, Khalaili, ha già fatto saper al club belga di volere l'Inter e ha chiesto di essere liberato in fretta, cosa che gradirebbe pure... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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L'urlo di Khalaili all'Union SG: "Liberatemi per l'Inter". Ma spunta l'onnipresente ComoAnan Khalaili ha chiesto di essere liberato dall'Union SG per poter passare all'Inter, esprimendo la volontà di unirsi ai nerazzurri.
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E così, tanto tuonò che piovve: l'Inter, stando alle ultime notizie, sarebbe riuscita ad ottenere il sì di Khalaili, strappandolo virtualmente al Napoli. Dalla Gazzetta dello Sport: La fascia destra dell’Inter sta per trovare un nuovo proprietario. Nelle ultime ore il club facebook