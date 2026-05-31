Meglio tardi che mai | tutto quello che c’è da sapere sul film

Meglio tardi che mai: trama, cast e streaming del film su Rai 1. Questa sera, domenica 31 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Meglio tardi che mai, film della collana “Purché finisca bene”, diretto da Giuseppe Curti con Lorenzo Richelmy, Mariana Lancellotti, Emanuela Grimalda e la partecipazione straordinaria di Sergio Assisi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il film racconta la storia di Marco, attore brillante ed egocentrico, travolto dalle polemiche dopo aver offeso una collega sul set e per questo cancellato da ogni produzione. Costretto dal suo agente a una missione di “redenzione”, accetta di insegnare teatro nel carcere di Bassano del Grappa, da dove era scappato per fare l’attore. 🔗 Leggi su Tpi.it

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E la legge 13 luglio 1965, n. 859 che permetteva tutto questo? Fu naturalmente abolita. Ma con i tempi giusti, quando si tratta di cancellare certi privilegi. Con calma, senza fretta. Praticamente, solo dal 1 Gennaio 2005. Che dire. Meglio tardi che mai. Prosit. x.com