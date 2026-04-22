Stasera, alle 21:30 su Rai 1, viene trasmesso Sister Act 2 – Più svitata che mai, un film del 1993 diretto da Bill Duke. Si tratta del sequel di Sister Act – Una svitata in abito da suora, uscito nel 1992. La pellicola vede protagonisti gli stessi attori del primo capitolo e si svolge in un contesto scolastico. La trama si concentra sulle avventure di una suora che si inserisce in un coro di studenti.

Sister Act 2 – Più svitata che mai: trama, cast e streaming del film su Rai 1. Questa sera, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Sister Act 2 – Più svitata che mai, film del 1993 diretto da Bill Duke, seguito di Sister Act – Una svitata in abito da suora del 1992. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Deloris Van Cartier, abbandonati i panni da suora, riprende la sua attività da showgirl dei casinò. Una sera, dopo uno spettacolo a Las Vegas, riceve la visita delle sue vecchie amiche del convento di Santa Caterina: Suor Maria Patrizia, Suor Maria Roberta e Suor Maria Lazzara, che ora risiedono in un istituto superiore gestito congiuntamente da suore e frati francescani, la Saint Francis Academy di San Francisco.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sister Act 2 – Più svitata che mai: tutto quello che c’è da sapere sul film

SISTER ACT 2 - Più Svitata che Mai (1993) Promo tv ITA

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