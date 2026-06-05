Un calciatore italiano ha lasciato il Napoli e il Bologna per trasferirsi al Besiktas, con un ingaggio di 6 milioni di euro. La decisione segna una svolta nella sua carriera, dopo un periodo passato in Italia. Il trasferimento rappresenta una nuova opportunità sportiva e professionale, e il giocatore sembra aver trovato un modo per affrontare la malinconia legata alla separazione dalle squadre italiane. La sua scelta è ufficiale e definitiva.

Italiano si mette alle spalle Bologna e soprattutto Napoli. A tutto c’è un rimedio nella vita. Lo sport poi offre continuamente chance di cambiare pagina. È il mantra degli sportivi: guardare sempre alla prossima azione, alla prossima partita. Il passato non si può cambiare, il futuro sì a patto di viverlo. E per entrare nel futuro bisogna stare nel presente. Vincenzo Italiano sta per diventare il nuovo allenatore del Besiktas club turco, uno dei tanti club di Istanbul (ovviamente del quartiere Besiktas). Quest’anno la squadra giocherà i preliminari per accedere al tabellone di Europa League. È arrivato quarto nel campionato appena terminato. Italiano sta per diventare il nuovo allenatore del Besiktas. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Italiano dal Napoli al Besiktas: 6 milioni di euro e gli passa la malinconia

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