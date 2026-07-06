Un medico italiano, noto per aver studiato le stimmate di un religioso e aver inventato un farmaco antiemetico, è rimasto in ombra. Ha assistito da vicino il religioso durante le sue manifestazioni. Il farmaco da lui ideato, chiamato Sistosan, è stato utilizzato in tutto il mondo e ha contribuito a salvare centinaia di migliaia di vite. La sua attività scientifica e clinica ha avuto un impatto rilevante ma resta poco conosciuta pubblicamente.

Il nome di Luigi Pancaro è ancora troppo poco noto in Italia. Eppure non solo è il medico che ha studiato le stimmate di Padre Pio, standogli sempre vicino, ma anche quello che ha inventato il Sistosan, il farmaco antiemetico che ha salvato centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Il racconto del pro nipote. Angelo Caruso, docente all’Istituto Dante Alighieri di Vienne ed organizzatore di eventi culturali racconta al Secolo l’incredibile storia di questo straordinario uomo.” Zio Luigi- dice Caruso- nacque a Cosenza nel 1897. Cresciuto ad Altomonte, la sua traiettoria umana e professionale non nasce per caso, ma ha radici profonde. I Pancaro antica famiglia di nobiltà calabrese ha storicamente espresso figure di spicco: uomini di cultura, intellettuali, medici, politici, giuristi e grandi uomini di chiesa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Luigi Pancaro, il medico che studiò le stimmate di Padre Pio e inventò il farmaco antiemetico che salvò milioni di persone

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