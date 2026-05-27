Il Papa ha disposto la commissariamento della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale fondato da Padre Pio a San Giovanni Rotondo. La struttura si trova in crisi finanziaria, con debiti superiori ai 200 milioni di euro. L’intervento papale mira a gestire la situazione e a stabilizzare l’istituto, che da anni opera nel settore sanitario. La decisione segue le difficoltà economiche accumulate nel tempo dalla fondazione.

Intervento diretto del Papa sulla Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza”, per salvare l’ospedale voluto da Padre Pio a San Giovanni Rotondo che naufraga nei debiti. Si parla di oltre duecento milioni di euro. Il Chirografo pubblicato da Leone XIV non utilizza mai parole come “crisi”, “deficit” o “commissariamento”, ma il contenuto del documento lascia pochi dubbi: il Vaticano ritiene che la situazione sia sufficientemente delicata da richiedere poteri straordinari e una governance sostitutiva. Cosa è successo Il dato più rilevante è proprio questo: la Santa Sede non si limita a chiedere una verifica amministrativa, ma crea una... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Papa Leone XIV commissaria l'ospedale di Padre Pio che naufraga nei debiti: oltre 200 milioni di euro

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