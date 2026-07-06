Nella seconda settimana di luglio, l'alta pressione proveniente dall'Atlantico si estenderà sull'Europa occidentale, portando un weekend molto caldo in tutta Italia. Le previsioni indicano temperature elevate e condizioni di tempo stabile. L’ondata di caldo durerà diversi giorni, con picchi di calore previsti in molte regioni. Non sono segnalati fenomeni di pioggia o cambiamenti improvvisi nel cielo durante questo periodo.

AGI - Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, nella seconda settimana di luglio è previsto il ritorno dell'alta pressione, che dall'Atlantico si estenderà verso l'Europa occidentale. Dalla Scandinavia, invece, arriveranno correnti più fresche e instabili sui settori orientali del continente. Il Mediterraneo centrale, al momento, si trova sul bordo dell'anticiclone con tempo che nella giornata odierna sarà stabile al netto di qualche temporale pomeridiano. Tra martedì e mercoledì ancora residua instabilità soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud. Il caldo inizierà ad aumentare in Francia, dove ancora una volta sono attese temperature fino a 10-12 gradi al di sopra delle medie del periodo. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Luglio "infuocato": torna alta pressione, weekend rovente in tutta Italia

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