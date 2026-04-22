Nelle ultime ore si sono registrate condizioni di instabilità in diverse aree italiane, ma nelle prossime si prevede un miglioramento con sole e alta pressione. Il weekend porterà temperature fino a 25 gradi, offrendo condizioni più stabili e soleggiate in molte regioni. La situazione meteorologica rimane variabile in alcune zone, anche se il miglioramento è ormai imminente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ultime ore di instabilità prima del miglioramento. Nelle prossime ore il tempo resterà ancora variabile su alcune zone del Paese. Sono attesi temporali sul Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche del Centro-Sud, con fenomeni sparsi alternati a schiarite. Tuttavia, non si escludono rovesci anche intensi, soprattutto tra il basso Lazio e le aree interne del Sud. Da domani, giovedì 23 aprile, cambia tutto: torna il bel tempo. A partire da domani, la situazione meteorologica subirà un netto miglioramento grazie al ritorno dell’alta pressione. Le giornate saranno in gran parte soleggiate, ma le temperature mostreranno una forte escursione termica tra mattina e pomeriggio: si passerà da valori freschi all’alba a picchi oltre i 20°C nelle ore centrali.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sole e alta pressione in arrivo, weekend fino a 25 gradi: come sarà il tempo in Italia

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