Ho ingannato gli elettori su Trump mi spiace | il mea culpa di Tucker Carlson volto della destra MAGA E suo figlio lascia l’ufficio di JD Vance

Tucker Carlson, noto volto della destra MAGA, ha ammesso di aver ingannato gli elettori riguardo a Donald Trump, esprimendo rammarico per le sue affermazioni. Nel frattempo, suo figlio ha lasciato l’incarico presso il team di un senatore del Partito Repubblicano. Carlson, che un tempo era tra i più accesi sostenitori dell’ex presidente, ora critica alcune sue decisioni, soprattutto in politica estera, su questioni come Gaza e la guerra in Iran.

È passato da essere tra i suoi principali sostenitori a divenire il primo della lista a bocciare le sue decisioni, specialmente in politica estera, da Gaza alla guerra in Iran. Tucker Carlson – già anchorman di Fox e critico accanito del governo Netanyahu – da mesi punta il dito contro Israele, colpevole di avere trascinato gli Stati Uniti in conflitti dove il capo della Casa Bianca aveva promesso di non infilarsi. Tutti proclami traditi, fino ad arrivare al punto di non ritorno. In un’intervista postata sui suoi profili social, l’esponente tra i più influenti del mondo MAGA, si scusa per essersi adoperato attivamente per l’elezione del tycoon e ammette la sua responsabilità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho ingannato gli elettori su Trump, mi spiace”: il mea culpa di Tucker Carlson, volto della destra MAGA. E suo figlio lascia l’ufficio di JD Vance Notizie correlate Leggi anche: Tucker Carlson, l’incendiario che spacca il mondo Maga: dall’odio nascosto per Trump alle accuse di antisemitismo «JD Vance, denuncia Trump e prendi il suo posto». Il (folle) piano della destra anti-guerra per la Casa Bianca. Cosa dice il 25esimo emendamento UsaJD Vance dovrebbe dare il giro a Donald Trump e assumere lui stesso la presidenza degli Stati Uniti, invocando il 25esimo emendamento della...