E’ stata una messinscena | nel mondo MAGA serpeggiano sempre più dubbi sul tentato assassinio di Donald Trump

Il 13 luglio 2024, durante un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania, un uomo ha sparato e ferito un noto politico. Nei giorni successivi, molte persone nel mondo MAGA hanno iniziato a mettere in discussione la versione ufficiale degli eventi, sostenendo che si tratti di una messinscena. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e stabilire le responsabilità.

Il 13 luglio 2024, durante un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania, Donald Trump viene ferito da un colpo d’arma da fuoco. L’attentato segna uno dei momenti più drammatici della recente politica Usa: un proiettile gli sfiora l’orecchio, mentre un sostenitore, Corey Comperatore, viene ucciso e l’attentatore, Thomas Crooks, viene freddato dagli agenti del Secret Service. Nelle ore successive, l’episodio genera una vasta ondata di reazioni pubbliche caratterizzate da solidarietà trasversale. Negli ultimi mesi, tuttavia, anche nella base elettorale del tycoon si sono moltiplicati coloro che pensano che si sia trattato di una messinscena....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “E’ stata una messinscena”: nel mondo MAGA serpeggiano sempre più dubbi sul tentato assassinio di Donald Trump Notizie correlate Ilhan Omar aggredita a Minneapolis da Anthony Kazmierczak con uno spray, ma per Donald Trump è una messinscenaL’aggressione è avvenuta a Minneapolis durante un incontro pubblico in cui la deputata democratica del Minnesota Ilhan Omar, somala naturalizzata... Leggi anche: Meloni commenta Merz: “Non condivido sue critiche al mondo Maga. Italia nel Board di Trump come osservatore” Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: E ora mani libere in mare aperto; Trump è pazzo o furbo come una volpe? Torna il dibattito sulla salute mentale del presidente Usa; Trump riceve una consegna di McDonald's alla Casa Bianca: lo spot alla legge sulle mance; Trump ordina McDonald’s: menu completo con propaganda. "Israele ha dimostrato di essere un grande alleato. Sono coraggiosi, audaci, leali e intelligenti, a differenza di altri che hanno mostrato la loro vera natura in un momento di conflitto e stress". Lo scrive il Presidente Donald #Trump commentando la crisi in corso - facebook.com facebook Donald Trump sul suo social Truth ha spiegato che gli Stati Uniti hanno colpito una nave da cargo battente bandiera iraniana, intercettata nel Golfo dell'Oman, e hanno assunto il pieno controllo dell'imbarcazione. Il comando militare congiunto iraniano, Khata x.com