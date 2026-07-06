"Sono un grande fan del cinema italiano. Quando ero uno studente al college frequentavo una sala d’essai dove vedevo molti film di Michelangelo Antonioni e Federico Fellini, registi che utilizzavano le immagini per trasmettere emozioni in modo diverso, spesso ambiguo". Lo racconta Carlton Cuse, 67 anni, showrunner di serie come Lost, Jack Ryan, Bates Motel e Five Days at Memorial che ha ricevuto uno dei Maximo Excellence Awards durante la seconda edizione del’ Italian Global Series, festival alla serialità italiana e internazionale che si snoda tra Rimini e Riccione fino a sabato 11 luglio. Stasera (alle 21,15) alla Corte degli Agostiniani sarà Lino Banfi a ricevere il premio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "“Lost“ è nato pensando a Fellini". Carlton Cuse: la lezione di Federico

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