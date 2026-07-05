Il produttore Carlton Cuse ha spiegato che una serie come Lost non potrebbe più essere realizzata oggi, a causa della frammentazione del pubblico causata dallo streaming e dai social media. Secondo Cuse, queste piattaforme hanno modificato le modalità di fruizione, rendendo difficile mantenere un pubblico unito e coinvolto nello stesso modo di allora. La diffusione dei contenuti avviene ora in modo più dispersivo e segmentato.

Perché oggi una serie come Lost non potrebbe più esistere? Il produttore Carlton Cuse ci confessa come lo streaming e i social hanno frammentato il pubblico. Incontriamo di nuovo Carlton Cuse, produttore di Lost, dopo tanti anni dalla nostra precedente intervista in quel del Roma Fiction Fest. Da allora quell'evento non esiste più, trasformato dall'Italian Global Series che ci fa da cornice, ma soprattutto si è trasformato il mondo della serialità. È stata l'occasione di parlare del settore in cui opera, in rapida e costante evoluzione, con qualcuno che l'ha visto cambiare sotto i suoi occhi e che continua a operare con successo al suo interno visto che è in procinto di volare a Praga per lavorare all'adattamento dell'ultimo romanzo di Dan Brown, Il simbolo perduto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lost, parola al produttore Carlton Cuse: “Perché oggi una serie come la nostra non potrebbe più esistere"

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