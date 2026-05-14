200 studenti da tutta la Romagna protagonisti al Festival del Mockumentary la rassegna ispirata al grande Federico Fellini

Il 19 maggio, il multisala Abbondanza di Gambettola ospiterà il Festival del Mockumentary, evento che chiude il progetto educativo “Fellini e il Circo della Finzione”. Circa 200 studenti provenienti da diverse scuole della Romagna hanno partecipato a questa iniziativa, dedicata all’esplorazione del linguaggio cinematografico attraverso la creazione di mockumentary. La rassegna si ispira al cinema e al lavoro di Federico Fellini.

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