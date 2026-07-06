Un film racconta la storia di Lorenzo Jovanotti, evidenziando aspetti come fragilità, paura e dolore. La narrazione si concentra su momenti personali dell’artista, che spesso sono stati nascosti dietro la sua immagine di energia e positività. La pellicola mostra un lato più intimo e vulnerabile, lontano dalle esibizioni pubbliche e dalla scena musicale.

Siamo sempre stati abituati a vedere Jovanotti come l’incarnazione stessa del sole, dell’energia pura e di quella gioia travolgente che riempie gli stadi e fa ballare intere spiagge (quest’anno si ritorna davanti al mare, per dire). Eppure, anche dietro la luce più abbagliante si nascondono zone d’ombra, silenzi e fragilità che finora sono rimasti custoditi lontano dai riflettori. Tutto questo sta per cambiare grazie a un appuntamento cinematografico imperdibile: Plaion Pictures porta nelle sale italiane, dal 26 novembre al 2 dicembre 2026, il film-evento LORENZO – L’INCREDIBILE AVVENTURA DI JOVANOTTI. Una finestra temporale di soli sette giorni per scoprire il lato più intimo e segreto di uno dei pilastri della nostra musica, proprio in occasione del suo sessantesimo compleanno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jovanotti, la fragilità, la paura, il dolore: l’incredibile storia di Lorenzo al cinema

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Jovanotti, Alfa – BUON VENTO (Testo/Lyrics)

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