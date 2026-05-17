Il video di Lorenzo Jovanotti con Lorenzo Barone

Il cantante italiano ha pubblicato un video che lo mostra mentre si confronta con un esploratore. Nel messaggio, il cantante presenta il suo ospite, descrivendolo come un ragazzo che ha affrontato viaggi impegnativi e ha già in mente nuove avventure. Nel video, i due interagiscono in un contesto che coinvolge l'esplorazione e le esperienze di viaggio. La clip è stata condivisa sui social network del cantante, accompagnata da una breve descrizione del protagonista.

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