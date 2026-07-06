L' ordine partito da palazzo Chigi dopo il nuovo insulto di Trump contro Meloni
Dopo un commento sui social, Donald Trump ha rivolto un nuovo attacco personale contro Giorgia Meloni su Truth. Il post è destinato a diventare un meme virale, evidenziando un episodio di critica pubblica tra le due figure politiche. La reazione di palazzo Chigi non è stata ufficiale, mentre l’attenzione si concentra sulla diffusione del messaggio online. Questo episodio si inserisce in una serie di attacchi pubblici tra Trump e Meloni, che continuano a suscitare discussioni sui social media.
Nel linguaggio tipico dei social, Donald Trump lancia un nuovo attacco personale contro Giorgia Meloni con un post su Truth, destinato a diventare un meme virale per ridicolizzarla. L’affondo arriva a sorpresa poco dopo le 23, mentre l’Italia sta ancora cercando di ricucire i rapporti dopo le dichiarazioni del tycoon a La7 di metà giugno, in cui aveva detto che Meloni al G7 gli aveva "fatto pena" per il suo insistente tentativo di farsi fotografare con lui (versione sempre respinta dalla premier).Nonostante due settimane di lavoro diplomatico per ricucire lo strappo, Trump torna alla carica con un messaggio criptico e, per molti, dalle sfumature sessiste. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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