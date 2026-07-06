L' ordine partito da palazzo Chigi dopo il nuovo insulto di Trump contro Meloni

Notizia in breve

Dopo un commento sui social, Donald Trump ha rivolto un nuovo attacco personale contro Giorgia Meloni su Truth. Il post è destinato a diventare un meme virale, evidenziando un episodio di critica pubblica tra le due figure politiche. La reazione di palazzo Chigi non è stata ufficiale, mentre l’attenzione si concentra sulla diffusione del messaggio online. Questo episodio si inserisce in una serie di attacchi pubblici tra Trump e Meloni, che continuano a suscitare discussioni sui social media.