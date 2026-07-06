L' Opec+ aumenta la produzione

L'Opec+ ha deciso di aumentare la produzione di petrolio, accelerando il processo di ritorno ai livelli di produzione pre-Hormuz. Contestualmente, l'Iraq ha firmato un nuovo accordo industriale per rafforzare i piani di sviluppo energetico. La decisione dell'organizzazione mira a modulare l’offerta sul mercato globale, mentre il paese produttore mira a potenziare le proprie capacità di estrazione e raffinazione. Nessuna delle due parti ha comunicato dettagli specifici sui volumi di incremento o sui termini dell’accordo.

L'Opec+ accelera il graduale ritorno alla normalità produttiva (una sorta di pre-Hormuz) e, in parallelo, l'Iraq rafforza i propri piani di sviluppo energetico con un nuovo accordo industriale. Due mosse che puntano ad aumentare l'offerta di greggio sui mercati internazionali e che, almeno sul fronte delle quotazioni della materia prima, potrebbero contribuire a contenere le pressioni sui prezzi dei carburanti. I sette Paesi dell'Opec+ che nel 2023 avevano adottato tagli volontari alla produzione Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman hanno deciso di incrementare l'offerta di 188mila barili al giorno a partire da agosto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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OPEC+ Pronta ad Aumentare la Produzione di Petrolio

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