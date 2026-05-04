L’Opec+ ha deciso di aumentare la produzione di petrolio, in un tentativo di stabilizzare i prezzi. Nel frattempo, gli Stati Uniti si confermano come il principale esportatore di greggio, mantenendo una posizione di rilievo nel mercato internazionale. La decisione dell’organizzazione arriva in un momento di volatilità dei prezzi, mentre le dinamiche di esportazione statunitensi continuano a influenzare gli equilibri globali del settore.

Roma, 4 maggio 2026 – L’Opec+ prova a mostrare controllo mentre il mercato segnala il contrario. L’aumento di produzione deciso per giugno, 188 mila barili al giorno in più, è soprattutto un messaggio politico: dire che l’uscita degli Emirati Arabi Uniti non ha fatto saltare l’architettura dei produttori e che, nonostante il blocco dello Stretto di Hormuz, il gruppo resta in grado di orientare il greggio. Ma con una delle arterie decisive del petrolio mondiale paralizzata, la capacità reale di incidere sui flussi è limitata: la decisione serve più a rassicurare che a riempire le petroliere. L’equilibrio costruito sui tagli coordinati mostra crepe evidenti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Opec+ aumenta la produzione. Ma gli Usa sono i primi esportatori

Oil economy and the global order | Crisis in Europe & Middle East | Dr. Mohammad Zubair Khan

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