Due persone sono state arrestate nel corso di un’operazione antidroga nei boschi tra Castano Primo, Nosate e Lonate Pozzolo. La Polizia di Stato ha intercettato un’attività di spaccio e ha fermato i sospetti durante un controllo. L’indagine ha portato all’arresto di due soggetti, ritenuti coinvolti nella distribuzione di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta da forze dell’ordine di Busto Arsizio e Legnano.

Castano Primo (Milano), 5 giugno 2026 – La Polizia di Stato di Busto Arsizio e Legnano, in una articolata operazione interforze che ha visto la collaborazione di personale dell’aliquota di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica del Tribunale di Busto Arsizio e dei Comandi di Polizia Locale dei Comuni di Castano Primo e Nosate, ha inferto un duro colpo al traffico di stupefacenti nelle aree boschive comprese tra Castano Primo, Nosate e Lonate Pozzolo con l'arresto in flagranza di due giovani stranieri, uno dei quali con precedenti specifici. I due operavano da tempo in questa parte del territorio attraverso un modus operandi ormai consolidato e tipico del cosiddetto “spaccio boschivo” e in breve avevano creato un vero e proprio supermarket della droga a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spaccio di droga nei boschi tra Castano Primo, Nosate e Lonate Pozzolo: due arresti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

2026-01-12 FUCECCHIO (FI) - DROGA E BIVACCHI NEI BOSCHI DELLE CERBAIE

Notizie e thread social correlati

Spaccio nei boschi tra Narni e Amelia: due arresti. Sequestrata cocaina, hashish, contanti e armiNelle aree boschive tra Narni e Amelia sono stati effettuati controlli straordinari finalizzati a contrastare lo spaccio di droga, con due persone...

Temi più discussi: Cesate (MI), contrasto allo spaccio di stupefacenti: la Polizia di Stato arresta 2 persone e sequestra 190 kg di droga - Polizia di Stato; La droga per lo spaccio nascosta anche nel casco, 5 arresti tra Centocelle e Pietralata; Sette arresti per spaccio di droga; Dallo scambio in strada ai frigoriferi come cassaforte per 190 chili di droga: maxi blitz in un garage nel Milanese.

Padova, codici segreti per lo spaccio di cocaina: cinque arresti e due chili di droga sequestrati. La Squadra Mobile ha smantellato un presunto giro di traffico di droga gestito da cittadini albanesi. x.com

Smantellata rete dedita al traffico ed allo spaccio di droga, 6 arrestiUna radicata rete criminale dedita al traffico e allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana è stata smantellata dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro che stamani, col supporto delle Compagn ... ansa.it

Spaccio di droga nei boschi tra Castano Primo, Nosate e Lonate Pozzolo: due arrestiL’operazione congiunta di Polizia di Stato e Polizia locale. Uno dei due pusher è fuggito in auto ed è stato fermato a Buccinasco ... ilgiorno.it

Arrosticini reddit