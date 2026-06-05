Spaccio di droga nei boschi tra Castano Primo Nosate e Lonate Pozzolo | due arresti
Due persone sono state arrestate nel corso di un’operazione antidroga nei boschi tra Castano Primo, Nosate e Lonate Pozzolo. La Polizia di Stato ha intercettato un’attività di spaccio e ha fermato i sospetti durante un controllo. L’indagine ha portato all’arresto di due soggetti, ritenuti coinvolti nella distribuzione di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta da forze dell’ordine di Busto Arsizio e Legnano.
Castano Primo (Milano), 5 giugno 2026 – La Polizia di Stato di Busto Arsizio e Legnano, in una articolata operazione interforze che ha visto la collaborazione di personale dell’aliquota di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica del Tribunale di Busto Arsizio e dei Comandi di Polizia Locale dei Comuni di Castano Primo e Nosate, ha inferto un duro colpo al traffico di stupefacenti nelle aree boschive comprese tra Castano Primo, Nosate e Lonate Pozzolo con l'arresto in flagranza di due giovani stranieri, uno dei quali con precedenti specifici. I due operavano da tempo in questa parte del territorio attraverso un modus operandi ormai consolidato e tipico del cosiddetto “spaccio boschivo” e in breve avevano creato un vero e proprio supermarket della droga a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
2026-01-12 FUCECCHIO (FI) - DROGA E BIVACCHI NEI BOSCHI DELLE CERBAIE
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